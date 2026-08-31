Une nouvelle étape dans la structuration du parti à Thiès

Après le travail de placement des cartes et d’organisation des cellules, la Nouvelle Responsabilité/Jàmm Ji poursuit son implantation dans le département de Thiès. Les responsables venus des différentes communes ont profité de cette Assemblée générale pour faire le point sur la structuration du parti et définir les prochaines étapes de leur action politique.

Pour Ousmane Diop, cette phase doit désormais permettre de consolider les cellules, renforcer la coordination départementale et préparer le parti aux prochaines échéances électorales. Le responsable politique veut notamment inscrire cette dynamique dans les 15 communes du département de Thiès.

Ousmane Diop : « Le pays est bloqué »

Dans sa déclaration, Ousmane Diop n’a pas ménagé le pouvoir en place. Il estime que la situation économique et sociale du Sénégal s’est fortement dégradée et que plusieurs secteurs rencontrent aujourd’hui de sérieuses difficultés.

« Force est de reconnaître qu’à l’heure actuelle, le pays est bloqué. Tous les secteurs de la vie nationale sont à genoux et presque tous les domaines d’activité sont à l’arrêt », a-t-il déclaré.

Il évoque également ce qu’il considère comme une détérioration des conditions de vie des populations et une progression de la précarité.

Diomaye Faye et Ousmane Sonko directement interpellés

Le responsable de la Nouvelle Responsabilité/Jàmm Ji à Thiès met directement en cause la gestion du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que celle du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

« Le contrôle de la situation semble leur échapper. Aujourd’hui, ils ont montré leurs limites à gérer convenablement le pays », soutient Ousmane Diop.

Ces propos relèvent de l’appréciation politique du coordinateur départemental de la Nouvelle Responsabilité, qui inscrit ainsi son parti dans une posture clairement critique vis-à-vis du pouvoir.

Amadou Bâ présenté comme « l’homme de la situation »

Face à ce constat, Ousmane Diop désigne clairement celui qu’il considère comme l’alternative : Amadou Bâ. L’ancien Premier ministre et leader de la Nouvelle Responsabilité est présenté par ses partisans comme un homme disposant de l’expérience et de la préparation nécessaires pour diriger le pays.

« Aujourd’hui, tous les acteurs s’accordent sur une réalité : l’ancien Premier ministre Amadou Bâ est l’homme de la situation. Les citoyens peuvent compter sur lui pour sauver le Sénégal », a affirmé Ousmane Diop.

Il poursuit : « Il est préparé pour gouverner le Sénégal, il est formé pour gouverner le Sénégal. Il aime son pays, sa patrie et les Sénégalais. »

À travers cette déclaration, Ousmane Diop entend installer davantage Amadou Bâ dans le débat sur les futures échéances nationales et renforcer sa stature au sein de l’opposition.

Cap sur les prochaines échéances électorales

Au-delà de la critique du pouvoir, le responsable politique a insisté sur l’organisation de la Nouvelle Responsabilité dans le département de Thiès. Pour lui, le parti doit construire une force politique structurée à partir de ses cellules, de ses responsables communaux, de ses élus et de ses militants.

Les prochaines élections locales constituent déjà une étape importante dans cette stratégie, avec en ligne de mire l’échéance présidentielle de 2029.

Ousmane Diop appelle ainsi les militants et sympathisants à renforcer les rangs de la Nouvelle Responsabilité/Jàmm Ji et à poursuivre le travail d’implantation dans toutes les communes du département.

« J’appelle les Thiessois et les Thiessoises à adhérer massivement à la Nouvelle Responsabilité et à accompagner le président Amadou Bâ dans cette dynamique », a-t-il lancé devant les responsables du parti.

Thiès au cœur de la stratégie de mobilisation

Cette Assemblée générale départementale marque ainsi une nouvelle étape dans l’offensive d’implantation de la Nouvelle Responsabilité/Jàmm Ji à Thiès. Autour d’Ousmane Diop, les responsables locaux veulent transformer la structuration des cellules en une véritable force militante capable de peser lors des prochaines consultations électorales.

La rencontre confirme également la stratégie politique défendue par les responsables thiessois du parti : renforcer l’ancrage territorial d’Amadou Bâ tout en assumant une opposition ferme au pouvoir en place.

Thiesinfo