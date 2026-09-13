Thiès : Maître Habib Vitin accompagne 200 jeunes à travers une formation professionnelle

Dans le cadre de sa vision visant à soutenir la jeunesse et à contribuer au développement de la ville de Thiès, Maître Habib Vitin a financé une formation professionnelle destinée à 200 jeunes Thiessois. Une initiative qui s’est achevée par une cérémonie de remise de matériels de financement, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’accompagnement des bénéficiaires vers l’insertion professionnelle. Pendant 15 jours, les 200 jeunes ont suivi une formation malgré les contraintes liées à la chaleur et à l’hivernage. Pour Maître Habib Vitin, leur engagement et leur détermination démontrent une réelle volonté de construire leur avenir à travers l’apprentissage d’un métier. Prenant la parole à l’occasion de la cérémonie, il a salué les efforts consentis par les bénéficiaires et réaffirmé sa conviction que la formation professionnelle constitue l’une des réponses essentielles aux difficultés rencontrées par une partie de la jeunesse. «« Aujourd’hui, nous avons clôturé 15 jours de formation pour 200 jeunes Thiessois. Ce sont des jeunes qui ont tout abandonné, qui ont bravé la chaleur et les contraintes de l’hivernage, et qui ont mis de côté leurs activités de loisirs pour apprendre aujourd’hui un véritable métier », a-t-il déclaré.» Selon lui, l’accompagnement de la jeunesse doit être au cœur de toute politique de développement. Il estime que les initiatives permettant aux jeunes d’acquérir des compétences et de disposer d’un outil de travail constituent des investissements utiles pour l’avenir. Maître Habib Vitin a également souligné que cette démarche s’inscrit dans une vision plus large pour Thiès. Pour lui, soutenir les jeunes revient à participer directement au développement économique et social de la ville, mais également à contribuer à l’effort de développement du Sénégal. « Toute initiative, toute action qui va dans ce sens, c’est la République du Sénégal que nous soutenons. C’est le Sénégal que nous construisons, mais c’est surtout le développement de Thiès que nous soutenons », a-t-il fait savoir. À travers cette action, 200 jeunes ont ainsi bénéficié d’une formation et d’un accompagnement matériel, avec l’ambition de leur permettre de transformer les compétences acquises en véritables activités génératrices de revenus. Pour les initiateurs, cette cérémonie ne constitue donc pas seulement une remise de matériels, mais plutôt le début d’une nouvelle étape pour ces jeunes qui souhaitent désormais mettre leur savoir-faire au service de leur autonomie et du développement de leur communauté.