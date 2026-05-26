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Thiès : l’imam Tafsir Babacar Ndiour alerte sur la progression de la corruption

Vendredi 29 Mai 2026 - 07:49
Rédigé par le Vendredi 29 Mai 2026 à 07:49 | Lu 46 fois

Lors de la prière de la Tabaski à Thiès, l’imam Tafsir Babacar Ndiour a dénoncé les différentes formes de corruption et appelé au respect des principes de transparence.


Thiès : l’imam Tafsir Babacar Ndiour alerte sur la progression de la corruption
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L’imam de la mosquée Moussanté de Thiès, Tafsir Babacar Ndiour, a exprimé son inquiétude face à l’ampleur de la corruption au Sénégal lors de son sermon prononcé à l’occasion de la prière de l’Aïd el-Kébir.
Le guide religieux a expliqué que la corruption consiste à verser de l’argent pour obtenir un droit légitime ou accéder à un avantage auquel une personne ne peut prétendre légalement. Selon lui, toutes les formes de corruption sont interdites.
Il a cité plusieurs pratiques qu’il considère comme des actes de corruption, notamment les pots-de-vin, les dessous-de-table ou encore les manipulations liées à l’attribution de marchés publics à travers des prête-noms.
Tafsir Babacar Ndiour a également dénoncé certains comportements consistant à retarder volontairement des signatures administratives afin d’obtenir de l’argent ou à chercher une proximité avec des autorités dans le but de recevoir des avantages indus.
Il a aussi critiqué les personnes qui interviennent en faveur d’autrui avant d’exiger une rémunération en retour, rappelant que cette pratique est rejetée par l’islam.
S’appuyant sur un hadith du prophète Mohamed, l’imam a averti contre les conséquences spirituelles de la corruption, estimant qu’elle détruit la crédibilité et favorise d’autres dérives morales.
Le religieux a toutefois précisé que l’islam n’interdit pas la richesse, à condition qu’elle soit acquise de manière licite et utilisée dans le respect des règles légales.
Selon lui, la corruption devient encore plus grave lorsqu’elle touche le secteur de la justice, car l’islam rejette toute forme de justice partiale ou influencée.
Abordant la gestion des affaires publiques, Tafsir Babacar Ndiour a insisté sur l’importance de la reddition des comptes et a appelé l’Office national de lutte contre la corruption à renforcer les audits dans les structures publiques.
Il a également rappelé que plusieurs responsables publics n’ont toujours pas publié leur déclaration de patrimoine malgré les obligations prévues par la loi.
Présent à la cérémonie, le maire de Thiès, Babacar Diop, a salué le discours de l’imam, évoquant son engagement habituel à interpeller les gestionnaires des biens publics.
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