Cheikh Bara Ndiaye arrêté à l’Assemblée nationale par la Section de Recherches après l’investiture de Sonko

URGENT : Tentative d’arrestation de Cheikh Bara Ndiaye à l’Assemblée nationale, les députés s’opposent à la Section de Recherches

Quelques minutes après l’investiture de Ousmane Sonko à la tête de l’Assemblée nationale, une vive tension a éclaté dans l’hémicycle après une tentative d’interpellation du député Cheikh Bara Ndiaye par des éléments de la Section de Recherches. Plusieurs parlementaires se sont immédiatement mobilisés pour empêcher son arrestation, invoquant l’immunité parlementaire du député.

Le climat politique continue de se tendre au Sénégal. Ce mardi 26 mai 2026, l’Assemblée nationale a été le théâtre d’une scène particulièrement inhabituelle après une tentative d’interpellation du député Cheikh Bara Ndiaye par des éléments de la Section de Recherches, quelques minutes seulement après l’investiture de Ousmane Sonko à la présidence de l’institution parlementaire.

Selon plusieurs informations concordantes, les éléments de la Section de Recherches auraient tenté de procéder à l’arrestation du député à l’intérieur même de l’Assemblée nationale. Mais face à cette intervention, plusieurs députés se sont immédiatement interposés pour empêcher l’interpellation de leur collègue, dénonçant une violation de son immunité parlementaire.

Des parlementaires présents sur place ont vivement contesté la démarche des forces de sécurité, estimant qu’une simple convocation adressée au député Cheikh Bara Ndiaye aurait dû être privilégiée dans le respect des procédures légales et des règles encadrant le statut des élus de la Nation.

Cette nouvelle tension intervient dans un contexte politique extrêmement sensible, marqué par les bouleversements au sommet de l’État et les fortes tensions entre différents pôles du pouvoir sénégalais. La situation est d’autant plus explosive qu’elle survient juste après le retour d’Ousmane Sonko au cœur du pouvoir institutionnel à travers son installation à la tête de l’Assemblée nationale.

Pour rappel, Cheikh Bara Ndiaye est au centre d’une importante polémique depuis ses déclarations sur Walf TV, au cours desquelles il avait accusé le ministre des Finances Cheikh Diba de disposer d’un compte contenant « plusieurs centaines de milliards touchés indûment ». Des accusations particulièrement graves qui avaient provoqué une vague de réactions dans la sphère politique et médiatique sénégalaise.

À la suite de cette sortie médiatique, le CNRA avait publié un communiqué visant la chaîne WalfTV, provoquant un nouveau bras de fer médiatique et politique. Cheikh Bara Ndiaye avait alors publiquement défié l’organe de régulation audiovisuelle, accentuant davantage la tension autour de cette affaire.

La tentative d’interpellation de ce mardi pourrait désormais ouvrir un nouveau chapitre dans la crise politique actuelle. Plusieurs observateurs s’interrogent déjà sur les conséquences institutionnelles et judiciaires de cette affaire, notamment concernant le respect des immunités parlementaires, les rapports entre les institutions de la République et les tensions croissantes autour de la liberté d’expression au Sénégal.

À l’heure actuelle, aucune communication officielle détaillée n’a encore été faite concernant d’éventuelles poursuites judiciaires ou une éventuelle convocation officielle du député Cheikh Bara Ndiaye.

Actualité Sénégal : Thiesinfo suit en direct l’évolution de cette affaire autour de Cheikh Bara Ndiaye, des tensions à l’Assemblée nationale et des réactions politiques après l’investiture de Ousmane Sonko.