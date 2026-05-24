Thiès vers un modèle de financement populaire pour soutenir l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes

Dans une région reconnue pour son dynamisme économique, beaucoup de jeunes disposent d’idées innovantes mais peinent à réunir les moyens nécessaires pour lancer ou développer leurs activités. Entre les garanties exigées par les banques, les taux d’intérêt élevés et le manque d’accompagnement technique, plusieurs projets prometteurs finissent par être abandonnés.





L’idée d’un financement populaire repose sur une mobilisation collective des ressources locales afin de soutenir les initiatives économiques de proximité. Ce mécanisme pourrait s’appuyer sur des contributions citoyennes, des fonds communautaires, des coopératives d’épargne ou encore des partenariats entre collectivités territoriales, opérateurs économiques et diaspora thiéssoise.





Pour certains observateurs, Thiès dispose de tous les atouts pour expérimenter ce modèle. La région concentre un important tissu de PME, un secteur informel très actif ainsi qu’une jeunesse entreprenante évoluant dans des domaines variés comme l’agriculture, la transformation alimentaire, le numérique, la couture, le transport ou les services.





Au-delà du financement, les spécialistes estiment qu’il faudra également renforcer l’accompagnement des jeunes bénéficiaires. Formation en gestion, suivi des activités, mentorat et accès aux marchés sont considérés comme des leviers essentiels pour garantir la viabilité des projets financés.





Des initiatives similaires ont déjà montré des résultats encourageants dans plusieurs pays africains où les systèmes de financement communautaire ont permis de créer des emplois locaux et de réduire le chômage des jeunes. À Thiès, certains acteurs espèrent que cette approche participative pourra contribuer à freiner l’émigration clandestine et à offrir de nouvelles perspectives économiques aux populations.





Dans un contexte marqué par la cherté de la vie et les difficultés d’insertion professionnelle, beaucoup considèrent que l’avenir économique des collectivités passera par des solutions innovantes, inclusives et adaptées aux réalités locales. Thiès pourrait ainsi devenir un laboratoire national d’un entrepreneuriat soutenu par la solidarité populaire et l’engagement communautaire.

