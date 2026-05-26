Golf Sud : un homme arrêté après une affaire de meurtre à la cité Fadia

Le commissariat d’arrondissement de Golf Sud a annoncé l’arrestation d’un individu impliqué dans une affaire de meurtre survenue jeudi 28 mai 2026 à la cité Fadia.

Selon les informations communiquées par les services de police, les agents ont été alertés après une violente altercation dans un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble. Les premiers signalements faisaient état d’un blessé grave et d’un homme armé retranché à l’intérieur des lieux.

À leur arrivée, les policiers ont constaté la présence de nombreuses traces de sang dans l’appartement. La victime avait déjà été transportée à l’hôpital Dalal Jamm par des proches et admise en soins intensifs.

Le suspect, muni de plusieurs couteaux, s’était enfermé dans une chambre tout en détériorant le mobilier. Les forces de l’ordre avaient alors demandé l’appui de la Brigade d’Intervention Polyvalente en raison de la situation.

Avant l’arrivée des renforts, l’homme a tenté de s’échapper en passant par le balcon de l’appartement. Il a chuté avant d’être maîtrisé puis arrêté par les policiers. Cinq couteaux ont été saisis lors de son interpellation.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’une dispute serait à l’origine du drame. D’après le témoignage d’un proche, le suspect, présenté comme étant sous l’effet de stupéfiants, aurait agressé son frère après une altercation liée à la consommation d’abats crus dans le salon.

Les enquêteurs précisent également que la victime aurait été attaquée pendant son sommeil à l’aide de plusieurs coups de couteau. Le mis en cause, qui ne vivait pas dans l’appartement, s’y était rendu la veille dans le cadre des célébrations familiales de la Tabaski.

Malgré sa prise en charge médicale à l’hôpital Dalal Jamm, la victime a succombé à ses blessures.

Le suspect a été placé en garde à vue pour meurtre et l’enquête se poursuit.



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