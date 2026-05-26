Dakar : la gendarmerie démantèle un réseau présumé de faux monnayage





La Brigade de Recherches de Dakar a mené une opération ayant conduit au démantèlement d’un réseau présumé impliqué dans des activités de faux monnayage et d’escroquerie.



Dans un communiqué publié mercredi soir, la gendarmerie nationale indique que cette intervention, réalisée le mardi 26 mai 2026, a permis la saisie de faux billets dont la valeur est estimée à 46 648 000 francs CFA ainsi que l’arrestation de plusieurs suspects.



Les enquêteurs avaient été informés de l’existence d’un groupe soupçonné d’être impliqué dans des opérations de lavage de billets noirs. Afin de confirmer ces renseignements et d’identifier les personnes concernées, un dispositif de surveillance et d’infiltration a été mis en place par les éléments de la Brigade de Recherches.



Après plusieurs jours d’investigations, deux individus ont été interpellés à Dalifort alors qu’ils se trouvaient à bord d’un véhicule particulier.



La fouille du véhicule a permis de découvrir une importante quantité de papiers noirs découpés au format de billets de 100 dollars américains, destinés, selon les enquêteurs, à des opérations de contrefaçon et d’escroquerie.



L’évaluation effectuée par les gendarmes a estimé la valeur des coupures saisies à plus de 46 millions de francs CFA.



Les deux suspects ont été placés à la disposition de la Brigade de Recherches de Dakar pour les besoins de l’enquête.



Les investigations se sont poursuivies avec l’arrestation d’un troisième individu présenté comme le fournisseur des billets noirs retrouvés lors de l’opération.



Selon la gendarmerie, cet homme, localisé dans la zone de Kayar, aurait reconnu avoir remis les coupures à l’un des suspects afin de trouver une personne capable de procéder à leur nettoyage.



L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’ampleur exacte de ce réseau présumé de faux monnayage.

