CAN U17 : le Sénégal décroche sa place en finale après un duel intense face au Maroc

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans s’est qualifiée jeudi pour la finale de la Coupe d’Afrique de la catégorie après sa victoire contre le Maroc à l’issue de la séance des tirs au but (7-6), à Rabat.

Les Lionceaux retrouveront la Tanzanie en finale mardi prochain. Les Tanzaniens ont obtenu leur qualification après avoir éliminé l’Égypte aux tirs au but (4-3) à la suite d’un match nul sans but.

Le Sénégal avait ouvert le score grâce à Mouhamed Wagner à la 23e minute de jeu. Alors que les Lionceaux semblaient proches de la victoire, Ismaïl El Aoud a remis les deux équipes à égalité sur penalty dans le temps additionnel de la seconde période.

La qualification s’est finalement jouée lors d’une longue séance de tirs au but impliquant dix tireurs de chaque côté. Le gardien sénégalais s’est illustré en arrêtant quatre tentatives adverses.

Tenant du titre depuis l’édition 2023, le Sénégal atteint ainsi sa deuxième finale de CAN U17 en l’espace de trois ans.

Le match de classement pour la troisième place opposera lundi le Maroc à l’Égypte à partir de 19h GMT.