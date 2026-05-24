Tabaski 2026 : Maïmouna Sène au chevet des familles démunies à Thiès-Ouest

Cette initiative sociale vise à accompagner les familles vulnérables confrontées à la hausse du coût de la vie et aux difficultés économiques qui touchent plusieurs ménages en cette veille d’Aïd El Kabir.





Selon l’ancienne parlementaire, les dons sont composés de plusieurs tonnes de sacs de pommes de terre et d’oignons destinés aux populations démunies. « Il s’agit d’un geste de solidarité pour accompagner les familles », a déclaré Maïmouna Sène lors du lancement de l’opération.





Habituée à mener des actions sociales dans sa commune, la candidate déclarée aux prochaines élections locales affirme vouloir rester proche des populations à travers des initiatives concrètes. Cette distribution entre ainsi dans une dynamique d’assistance sociale destinée à alléger les dépenses des ménages durant cette période de forte consommation.





Au-delà de l’aide alimentaire, Maïmouna Sène a également évoqué sa vision pour la commune de Thiès-Ouest. Elle promet, une fois élue maire, de mettre l’accent sur l’amélioration des conditions de vie des habitants, avec une gestion municipale davantage orientée vers l’investissement et les préoccupations sociales.





Elle a notamment insisté sur la nécessité de réduire certaines dépenses de fonctionnement des collectivités afin de privilégier les projets utiles aux populations, notamment dans les secteurs sociaux et les infrastructures de proximité.





Dans plusieurs quartiers de Thiès-Ouest, cette opération de distribution a été saluée par des habitants qui y voient un soutien important à l’approche de la fête de Tabaski, période souvent marquée par de lourdes charges pour les familles.

