Mondial 2026 : le Sénégal installera son camp de base à New York-New Jersey

La Fédération internationale de football a officialisé mardi les camps de base des 48 sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2026. Le Sénégal sera basé dans la région de New York-New Jersey, au sein des installations de l’Université Rutgers.

Selon la FIFA, ces camps serviront aux équipes pendant la phase de groupes pour les entraînements, la récupération et la préparation quotidienne durant le tournoi organisé du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le Sénégal fait partie des 39 sélections qui séjourneront aux États-Unis pendant la compétition. L’instance mondiale du football souligne également que plusieurs communautés situées en dehors des villes hôtes accueilleront des équipes afin d’étendre l’impact économique et populaire du Mondial à travers l’Amérique du Nord.

Le directeur des opérations du tournoi, Heimo Schirgi, a rappelé que les camps de base occupent une place importante dans l’organisation d’une Coupe du monde, puisqu’ils constituent les lieux de vie et de préparation des sélections nationales.

La FIFA précise que le processus de sélection des camps a débuté en 2024 avant le choix définitif effectué après le tirage au sort du 5 décembre 2025 à Washington.

Le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième Coupe du monde et sa troisième participation consécutive après les éditions 2018 et 2022. Les Lions évolueront dans le même groupe que la France, la Norvège et l’Irak.

Les hommes de Pape Thiaw débuteront la compétition face à la France le 16 juin au Stade de New York. Ils affronteront ensuite la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium avant de terminer la phase de groupes contre l’Irak le 26 juin à Toronto.

Le sélectionneur sénégalais a déjà dévoilé la liste des 28 joueurs retenus pour le tournoi. Les Lions ont commencé leur préparation lundi à Diamniadio avec une première séance d’entraînement organisée au stade Abdoulaye-Wade.

Plusieurs joueurs ont déjà rejoint le regroupement, notamment Sadio Mané, Abdoulaye Seck, Chérif Ndiaye, Bamba Dieng et Mory Diaw. D’autres éléments arriveront progressivement après leurs engagements en compétitions européennes.

Avant leur départ pour les États-Unis, les Lions recevront le drapeau national des mains du président Bassirou Diomaye Faye.

La sélection sénégalaise poursuivra ensuite sa préparation à Charlotte où elle disputera un match amical contre les États-Unis le 31 mai. Les Lions joueront également une seconde rencontre de préparation contre l’Arabie Saoudite le 9 juin à San Antonio, au Texas.