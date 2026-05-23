Limogeage d’Ousmane Sonko : Diomaye Faye reprend la main et ouvre une nouvelle séquence politique

Sénégal : Diomaye limoge Sonko et ouvre une séquence politique à haut risque

— Le Président Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko et dissous le gouvernement. Une décision majeure qui marque une rupture au sommet de l’État et plonge le Sénégal dans une nouvelle phase politique, institutionnelle et économique.

Une décision présidentielle aux allures de tournant historique

Le Sénégal entre dans une séquence politique inédite. Après plusieurs mois de tensions persistantes au sommet de l’exécutif, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko. L’annonce, intervenue le 22 mai 2026, s’accompagne de la dissolution du gouvernement, ouvrant ainsi la voie à une recomposition majeure de l’équipe dirigeante.

Ce limogeage dépasse le simple cadre d’un remaniement. Il consacre la rupture politique entre deux figures qui avaient incarné, en 2024, l’espoir d’une alternance souverainiste, réformatrice et populaire. Diomaye et Sonko, longtemps présentés comme les deux visages d’un même projet, apparaissent désormais séparés par des divergences profondes sur la conduite de l’État.

La fin d’un compagnonnage politique symbolique

Ousmane Sonko, figure centrale du Pastef et acteur déterminant de l’accession de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, avait été nommé Premier ministre après l’élection présidentielle de 2024. Son départ brutal du gouvernement marque donc une fracture symbolique au sein du bloc politique qui avait porté le changement.

Les désaccords entre les deux hommes se seraient accentués autour de la gestion économique, des relations avec le FMI, de la dette publique et de l’orientation générale des réformes.

Une crise politique aux conséquences institutionnelles

La dissolution du gouvernement entraîne une période d’incertitude. Le chef de l’État devra désormais choisir un nouveau Premier ministre capable de former une équipe gouvernementale, de maintenir l’autorité de l’État et de préserver une majorité fonctionnelle à l’Assemblée nationale.

Le défi est considérable. Pastef dispose d’un poids politique important, notamment au Parlement et dans l’opinion. Le départ d’Ousmane Sonko pourrait donc ouvrir une bataille d’influence entre le Palais, l’ancien Premier ministre, les députés, les militants et les forces sociales qui avaient soutenu le projet de rupture.

L’économie au cœur des tensions

Cette décision intervient dans un contexte économique particulièrement sensible. Le Sénégal fait face à une situation financière difficile, avec des discussions complexes autour du FMI et une dette publique au centre des préoccupations.

Dans ce climat, le limogeage de Sonko pourrait avoir des répercussions sur la confiance des partenaires financiers, des investisseurs et des institutions internationales. Le prochain gouvernement devra rapidement rassurer, clarifier la ligne économique et éviter que la crise politique ne se transforme en crise de gouvernance.

Diomaye reprend la main, Sonko reste une force politique majeure

En mettant fin aux fonctions de son Premier ministre, Bassirou Diomaye Faye affirme son autorité présidentielle. Ce geste politique fort signifie que le chef de l’État entend reprendre pleinement la direction de l’exécutif et imposer sa propre lecture de l’action gouvernementale.

Mais Ousmane Sonko ne sort pas pour autant du jeu. Son capital politique demeure puissant, notamment auprès d’une jeunesse qui l’a longtemps perçu comme le symbole de la résistance, de la rupture et de la souveraineté. Sa réaction, ses choix stratégiques et l’attitude de Pastef seront déterminants dans les prochains jours.

Un Sénégal suspendu aux prochaines décisions

La nomination du prochain Premier ministre sera le premier signal politique fort de l’après-Sonko. Elle dira si le Président Diomaye Faye opte pour l’apaisement, la continuité réformée ou une rupture plus nette avec l’ancienne architecture du pouvoir.

Dans tous les cas, le Sénégal entre dans une phase délicate. Le pays devra gérer simultanément les attentes sociales, les urgences économiques, les équilibres parlementaires et les tensions internes nées de cette séparation politique spectaculaire.

Le limogeage d’Ousmane Sonko par Bassirou Diomaye Faye constitue l’un des événements politiques les plus importants depuis l’alternance de 2024. Il ouvre une nouvelle page de la gouvernance sénégalaise, faite d’incertitudes, de rapports de force et d’attentes populaires. Pour le Président Diomaye, l’heure est désormais à la clarification. Pour Sonko, commence une nouvelle bataille politique. Et pour le Sénégal, s’ouvre une période où chaque décision comptera.

Thiesinfo — Analyse politique