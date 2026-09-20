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Thiès : il frappe un septuagénaire dans un bus et lui casse quatre dents


Rédigé le Lundi 21 Septembre 2026 à 18:02 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une altercation survenue à bord d’un bus reliant Touba à Thiès a conduit un jeune électricien de 21 ans devant le Tribunal d’instance de Thiès. El Hadj était poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant occasionné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours à B. Ndiaye, un septuagénaire.


Thiès : il frappe un septuagénaire dans un bus et lui casse quatre dents

Selon les éléments évoqués à l’audience, le jeune homme aurait semé le désordre durant le trajet. Une vieille dame aurait tenté de le raisonner, mais la situation aurait rapidement dégénéré. Le prévenu s’en serait pris à elle, en lui portant plusieurs coups.
 

Face à cette scène, B. Ndiaye, qui voyageait également dans le bus, est intervenu pour demander au jeune homme de laisser la dame tranquille. Cette intervention lui a valu d’être pris à partie à son tour.
 

À la barre, le septuagénaire, visiblement ému, a expliqué avoir reçu plusieurs coups de poing au niveau de la bouche. Les violences lui auraient fait perdre quatre dents. Un certificat médical a par ailleurs fait état d’une ITT de 15 jours.
 

Le prévenu a reconnu les faits devant le tribunal, tout en les présentant comme une erreur.
 

Après les débats, le procureur de la République a requis deux mois de prison ferme contre El Hadj. Le Tribunal d’instance de Thiès a suivi le réquisitoire et l’a déclaré coupable de coups et blessures volontaires.
 
Le jeune électricien a finalement été condamné à deux mois de prison ferme, assortis d’une amende de 20 000 francs CFA.



Lat Soukabé Fall

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