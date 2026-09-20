NDANDE : ATTAQUE À MAIN ARMÉE DANS UN POINT WAVE, 15 MILLIONS DE FCFA EMPORTÉS

Une attaque à main armée s’est produite ce dimanche, aux environs de 23 heures, à Ndande, dans le département de Kébémer, région de Louga. Des individus armés de lames et de machettes ont fait irruption dans un point de transfert d’argent Wave, avant de prendre la fuite avec une somme estimée à 15 millions de francs CFA. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour identifier et retrouver les auteurs présumés de cette attaque. ### Une importante somme emportée Selon les informations recueillies, les assaillants, munis d’armes blanches, ont pris pour cible un point de transfert d’argent Wave situé à Ndande. Après avoir fait irruption dans les lieux, ils auraient réussi à s’emparer d’une importante somme d’argent, estimée à 15 millions de francs CFA. Les individus ont ensuite pris la fuite, laissant derrière eux une situation qui suscite de nombreuses interrogations au sein de la population locale. ### La gendarmerie ouvre une enquête À la suite de cette attaque, la gendarmerie de Ndande a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances des faits, mais également d’identifier et de retrouver les auteurs présumés. Les investigations devront notamment permettre de déterminer les conditions dans lesquelles cette opération a été menée et de retrouver la trace des individus impliqués. L’insécurité au cœur des préoccupations L’importance de la somme emportée, estimée à 15 millions de francs CFA, suscite de nombreux commentaires parmi les habitants de Ndande. Cette attaque remet au centre des préoccupations la question de la sécurité des points de transfert d’argent, qui manipulent parfois des montants considérables. En attendant les résultats de l’enquête, les circonstances exactes de cette attaque et l’identité des assaillants restent à établir.