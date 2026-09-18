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Thiès : Maimouna Dieng anime un atelier de coaching en leadership féminin en wolof


Rédigé le Vendredi 18 Septembre 2026 à 19:39 | Lu 61 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, Mme Maimouna Dieng a animé un atelier de coaching consacré au leadership féminin. La formation, dispensée en langue wolof, a permis aux participantes d’échanger plus facilement sur la confiance en soi, la prise de responsabilité et le développement de leurs capacités.


Le leadership féminin était au cœur d’un atelier de coaching organisé à Thiès et animé par Mme Maimouna Dieng. Une particularité importante de cette rencontre : la formation s’est déroulée en langue wolof, afin de faciliter la compréhension et les échanges avec les participantes.
 

Durant la session, plusieurs questions liées au développement personnel et au leadership ont été abordées. Mme Maimouna Dieng a notamment insisté sur l’importance pour les femmes de prendre conscience de leurs capacités, de croire en leur potentiel et d’oser prendre des responsabilités.
 

Le choix du wolof comme langue de formation a favorisé un climat d’échange direct et accessible. Les participantes ont pu intervenir, poser leurs questions et partager leurs expériences dans une langue qu’elles maîtrisent parfaitement.
 

Au-delà des notions théoriques, l’atelier a également été axé sur des situations concrètes auxquelles les femmes peuvent être confrontées dans leur vie professionnelle, entrepreneuriale, associative ou familiale.
 

Pour Mme Maimouna Dieng, le leadership ne se limite pas à occuper un poste de responsabilité. Il repose également sur la capacité à prendre des initiatives, à développer sa confiance en soi, à communiquer efficacement et à mobiliser les autres autour d’objectifs communs.
 

Cette formation en langue wolof constitue ainsi une démarche visant à rendre les outils de coaching et de développement personnel davantage accessibles aux femmes.
 
À travers cet atelier organisé à Thiès, les participantes ont eu l’occasion de renforcer leurs connaissances et de réfléchir aux moyens de mieux valoriser leurs compétences et leur potentiel dans leurs différents domaines d’activité.



Lat Soukabé Fall

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