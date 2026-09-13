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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Kawtef : son fils envoyé en prison, Thierno Moussa explique les raisons
Une affaire qui suscite de nombreuses réactions. Thierno Moussa revient sur les circonstances ayant conduit à l’incarcération de son fils et apporte des explications sur cette situation.
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Samedi 12 Septembre 2026 - 01:23 Tension entre Ousmane Diop et le maire Babacar Diop
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Lundi 31 Août 2026 - 23:30 Thiès : atteint d’éléphantiasis et privé de travail, un homme lance un appel à l’aide
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Actualité à Thiès
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Hersent : Ousmane Diagne renouvelle son engagement aux côtés du président de la République
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