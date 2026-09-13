Kawtef : son fils envoyé en prison, Thierno Moussa explique les raisons

Rédigé le Lundi 14 Septembre 2026 à 13:50 | Lu 66 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Une affaire qui suscite de nombreuses réactions. Thierno Moussa revient sur les circonstances ayant conduit à l’incarcération de son fils et apporte des explications sur cette situation.





Lat Soukabé Fall

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