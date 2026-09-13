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« Bindal sa bopp », « Fayal sa bopp » : Sama Mbey 3.0 digitalise l’agriculture


Rédigé le Lundi 14 Septembre 2026 à 23:18 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, Sama Mbey a organisé une journée de démonstration consacrée à la digitalisation des services agricoles. Producteurs, leaders communautaires et techniciens ont découvert des solutions permettant de s’inscrire, commander des intrants et effectuer des paiements directement depuis un téléphone portable.


Une journée de démonstration et d'impact à Thiès

C'est devant une assemblée forte de producteurs venus des zones rurales, de leaders communautaires et de techniciens agricoles que Sama Mbey a dévoilé les contours de sa nouvelle stratégie.

L'événement, organisé au cœur de la région de Thiès, a servi de cadre à des séances de démonstration en direct.

L'objectif de cette journée était de lever les barrières liées au numérique.

Sur place, les équipes ont montré comment un simple téléphone portable peut désormais remplacer les longs déplacements et les formalités sur papier pour l'achat de semences et d'engrais.

Le digital au service de l'autonomie paysanne

Le slogan de ce programme résume à lui seul la nouvelle philosophie de l'organisation : donner le plein pouvoir décisionnel aux acteurs de la terre.

« Bindal sa bopp » (Inscris-toi toi-même) : Grâce à des interfaces simplifiées, notamment via des applications mobiles et des canaux d'assistance comme WhatsApp, l'agriculteur commande de manière autonome ses intrants de haute qualité.

Il choisit ses formules en fonction de la taille de ses parcelles.« Fayal sa bopp » (Paye par toi-même) : En s'appuyant sur les solutions de Mobile Money largement adoptées au Sénégal, le programme permet aux paysans d'effectuer des micro-paiements sécurisés, à leur propre rythme et sans intermédiaire.

Thiès, le centre névralgique de cette transitionLe choix de Thiès pour abriter cet événement est hautement stratégique.

La région accueille le Centre d'appels national de Sama Mbey.

C'est précisément cette infrastructure qui assure le service après-vente et l'assistance technique en langues locales pour tous les producteurs qui s'engagent dans le processus de digitalisation.

Pour soutenir ce déploiement, un réseau dense de Village Entrepreneurs (VE) et d'agents technico-commerciaux de terrain a été mobilisé à travers toute la région afin de garantir un encadrement de proximité.

Vers une sécurité alimentaire connectée

Cette initiative s'inscrit dans la phase 3.0 de Sama Mbey, qui ambitionne d'impacter la vie d'un million de petits producteurs.

En facilitant l'accès aux intrants par le biais du numérique, l'organisation soutient directement la vision de souveraineté alimentaire prônée par l'État sénégalais.À Thiès, la révolution agricole est en marche, et elle se pilote désormais du bout des doigts.


Lat Soukabé Fall

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