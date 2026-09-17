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Thierno Alia Mbengue rend visite à Maodo Malick Mbaye : une rencontre placée sous le signe de la fraternité et du mentorat


Rédigé le Jeudi 17 Septembre 2026 à 23:10 | Lu 39 fois Rédigé par



Thierno Alia Mbengue rend visite à Maodo Malick Mbaye : une rencontre placée sous le signe de la fraternité et du mentorat
Le Directeur général de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Thierno Alia Mbengue, a rendu visite à Maodo Malick Mbaye, une personnalité qui occupe une place particulière dans son parcours personnel et professionnel. Cette rencontre a été marquée par des échanges chaleureux, des témoignages de reconnaissance et la réaffirmation de liens de fraternité et de confiance. À travers cette visite, le nouveau patron de l’ANER a tenu à exprimer toute sa gratitude envers celui qu’il considère à la fois comme un ami, un oncle et un mentor. Selon lui, Maodo Malick Mbaye l’accompagne depuis de nombreuses années par ses conseils, son expérience et sa bienveillance. Dans un message empreint de reconnaissance, Thierno Alia Mbengue a souligné l’importance de cette relation qui, au-delà des liens personnels, constitue un véritable repère dans son cheminement. ### Un soutien réaffirmé dans ses nouvelles fonctions Au cours de cette visite, Maodo Malick Mbaye a réservé un accueil empreint d’égards et de fraternité à son hôte. Les deux personnalités ont eu des échanges riches et chaleureux, permettant notamment d’aborder les perspectives liées aux responsabilités confiées à Thierno Alia Mbengue à la tête de l’ANER. Le Directeur général a également indiqué que son mentor lui avait réaffirmé sa disponibilité et son soutien dans l’exercice de sa mission, mais aussi dans la dynamique collective qu’ils portent pour le Sénégal. Cette marque de confiance représente, selon le message de Thierno Alia Mbengue, un soutien précieux dans l’accomplissement de ses nouvelles responsabilités. ### La reconnaissance d’une relation durable Au-delà du cadre institutionnel, cette visite témoigne de l’attachement de Thierno Alia Mbengue à une relation humaine construite au fil des années. Le Directeur général de l’ANER a exprimé sa profonde gratitude à Maodo Malick Mbaye pour son accueil, ses précieux conseils et la fidélité qui caractérise leur relation. « Merci Maodo pour la fraternité, la confiance et ce soutien précieux », a-t-il notamment déclaré, dans un message qui met en lumière l’importance des relations humaines et du mentorat dans les parcours professionnels. Cette rencontre illustre ainsi la volonté de Thierno Alia Mbengue de préserver les liens de confiance et de fraternité qui l’unissent à ses proches, tout en poursuivant la mission qui lui a été confiée à la tête de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables.



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