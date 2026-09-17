Thiès : 11 nouveaux taxis financés pour renforcer la desserte de l’AIBD

Le Dr Abdoulaye Niane, Délégué général de la DER/FJ, a poursuivi mardi 15 septembre 2026 sa tournée territoriale à Thiès. Cette visite était consacrée à la sensibilisation, à la promotion et à l’enrôlement des bénéficiaires dans les différents dispositifs d’accompagnement de la structure.





À Thiès, l’accent a notamment été mis sur le Nano-crédit et le programme Be-Yes. L’un des temps forts de la tournée a été la remise de 11 nouveaux taxis financés dans le cadre du Programme d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE).





Ces véhicules sont destinés aux chauffeurs exerçant sur la plateforme de l’AIBD, avec pour objectif de renforcer l’offre de transport entre l’aéroport et les différentes localités desservies.





Avec ces 11 nouveaux véhicules, le nombre de taxis financés par la DER/FJ pour les chauffeurs opérant à l’AIBD atteint désormais 47 unités. Le montant cumulé des financements s’élève à 337,65 millions de FCFA.





La cérémonie de remise s’est tenue en présence du directeur général de l’AIBD, Cheikh Bamba Dièye, ainsi que de représentants du Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), du Fonds de développement des transports terrestres (FDTT) et de SENIRAN AUTO SA.





Cette mobilisation traduit l’implication de plusieurs acteurs du secteur autour du développement du transport aéroportuaire et de l’accompagnement des entrepreneurs.





La DER/FJ annonce également une nouvelle opération à Ziguinchor. Vingt taxis devraient prochainement être déployés à l’aéroport de cette ville, pour un financement annoncé de 159 millions de FCFA.





Au cours de son séjour à Thiès, le Dr Abdoulaye Niane a par ailleurs tenu une séance de travail avec les membres de la faîtière départementale du Nano-crédit. Les opérations d’enrôlement des GIE se poursuivent également dans le cadre du programme Be-Yes.





L’ensemble de ces actions s’inscrit dans la stratégie de la DER/FJ visant à faciliter l’accès des femmes et des jeunes entrepreneurs aux mécanismes de financement et aux moyens nécessaires au développement de leurs activités.

