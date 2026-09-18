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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 19 AU 26 SEPPTEMBRE 2026


Rédigé le Samedi 19 Septembre 2026 à 00:57 | Lu 54 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 19 AU 26 SEPPTEMBRE 2026
  • Lycée : Tél : 33 951 46 50, Face Station Shell Lycée
  • Sokhna Fatou Gaye : Tél : 77 444 96 92, Deux voies de la ZAC Thiappong à côté du CEDAF
  • Mor Bakhé : Tél : 33 952 09 39, Face Police Parcelles Assainies Unité 1
  • Baye Masse : Tél : 33 954 28 58, Tally Keur Cheikh en face de la Mosquée
  • Moussa Kane Diallo : Tél : 33 950 41 99, Terminus Hersent face station SGF route de Khombole
  • Diarama : Tél : 33 951 11 82, Angle Serigne Fallou



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