- Lycée : Tél : 33 951 46 50, Face Station Shell Lycée
- Sokhna Fatou Gaye : Tél : 77 444 96 92, Deux voies de la ZAC Thiappong à côté du CEDAF
- Mor Bakhé : Tél : 33 952 09 39, Face Police Parcelles Assainies Unité 1
- Baye Masse : Tél : 33 954 28 58, Tally Keur Cheikh en face de la Mosquée
- Moussa Kane Diallo : Tél : 33 950 41 99, Terminus Hersent face station SGF route de Khombole
- Diarama : Tél : 33 951 11 82, Angle Serigne Fallou
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 19 AU 26 SEPPTEMBRE 2026
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Vendredi 11 Septembre 2026 - 23:00 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 12 AU 19 SEPPTEMBRE 2026
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Samedi 5 Septembre 2026 - 00:17 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 05 AU 12 SEPPTEMBRE 2026
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