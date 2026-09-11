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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 12 AU 19 SEPPTEMBRE 2026


Rédigé le Vendredi 11 Septembre 2026 à 23:00 | Lu 56 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 12 AU 19 SEPPTEMBRE 2026
  • Lysou Gaye : tél : 70 105 49 60, Hersent Cité Khadim à 100 m station Jahoil route de Khombole
  • De La Mairie : Tél : 33 954 27 02, Avenue Malick Sy en face du Tribunal
  • Mame Awa Ndiaye : Tél : 33 951 69 00, Route de Mbour après antenne émetteur avenue station Touba Oil
  • Jikké : Tél : 33 951 17 48, Route de Takhikao
  • Mame Birama Mbaye : Tél : 33 952 33 96, Route de Base pépinière Diakhao
  • Thiessoise : Tél : 33 951 21 00, Rocade Sud Concorde



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