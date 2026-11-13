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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2026


Rédigé le Vendredi 13 Novembre 2026 à 20:18 | Lu 61 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2026
  • Keur Massamba Guèye : Tél : 33 904 04 03, Fahu derrière Keur Naarby, Route Ecole La Lumière
  • Thierno A. M. Sakho : Tél : 33 951 65 89, Rocade Sud robinet Bagarre Cité Senghor
  • Rail : Tél : 33 951 10 71, Avenue Léopold Sédar Senghor
  •  Mame Diarra Bousso : Tél : 33 951 11 65, Route de Mbour en face Poste de santé Mbour 1
  • François Xavier Ndione : Tél : 33 951 46 13, Face hôpital Saint Jean De Dieu
  • Keur Mor Diakher : Tél : 33 951 10 45, Avenue Medina Fall angle Mor Diakher face bureau de Poste



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