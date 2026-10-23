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Navétanes : Grand Thiès–Thiékéne annoncé ce vendredi 23 octobre à 21 h à Maniang Soumaré


Rédigé le Vendredi 23 Octobre 2026 à 12:24 | Lu 60 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


L’ASC Grand Thiès et l’ASC Thiékéne de Pout doivent se retrouver en quart de finale de la phase départementale de Thiès. L’affiche diffusée par SénéDigital 221 annonce le coup d’envoi à 21 h au stade Maniang Soumaré.


Affiche Grand Thiès–Thiékéne : vendredi 23 octobre 2026, 21 h, stade Maniang Soumaré. Source : SénéDigital 221, publication dans Pout info.
Affiche Grand Thiès–Thiékéne : vendredi 23 octobre 2026, 21 h, stade Maniang Soumaré. Source : SénéDigital 221, publication dans Pout info.

Un rendez-vous des Navétanes est annoncé à Thiès ce vendredi 23 octobre 2026. Selon la publication et l’affiche de SénéDigital 221, relayées dans le groupe Facebook Pout info, l’ASC Grand Thiès affrontera l’ASC Thiékéne de Pout en quart de finale de la phase départementale.

Coup d’envoi annoncé à 21 h

L’affiche situe la rencontre au stade Maniang Soumaré, à Thiès, avec un coup d’envoi prévu à 21 heures. La publication appelle les supporters de Pout à se mobiliser derrière Thiékéne, tout en mettant en avant le sport et la paix.

Grand Thiès et Thiékéne figurent également sur le tableau des huit équipes qualifiées diffusé dans le groupe Navetane THIÉS. Pour les supporters, les informations pratiques annoncées sont donc les suivantes :

  • Match : ASC Grand Thiès – ASC Thiékéne de Pout ;
  • Compétition : quart de finale de la phase départementale de Thiès ;
  • Date et heure : vendredi 23 octobre 2026 à 21 h ;
  • Lieu : stade Maniang Soumaré, Thiès.

Les tarifs d’entrée ne sont pas précisés dans la publication consultée.

Source : SénéDigital 221, dans Pout info, publication et affiche consultées le 23 octobre 2026.



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