Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion


Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:32 | Lu 137 fois Rédigé par Seyelatyr


À l’Université Iba Der Thiam, le différend porte sur les moyens d’enseignement et le suivi des ressources. Le SAES demande des vérifications ; le recteur Mamadou Babacar Ndiaye conteste les accusations relatives à la gestion.


Entrée de l’université de Thiès. Photo d’archives du 23 juillet 2016. Crédit : GastelEtzwane — CC BY-SA 4.0. Image redimensionnée.
Entrée de l’université de Thiès. Photo d’archives du 23 juillet 2016. Crédit : GastelEtzwane — CC BY-SA 4.0. Image redimensionnée.

Lors d’une conférence de presse tenue le 4 novembre, le coordonnateur du SAES, Moussa Dia, a demandé des audits concernant notamment les ressources liées aux postes, les fonds laissés par l’ENSA et le domaine agricole. Le syndicat évoque aussi le manque de bureaux et d’infrastructures pédagogiques.

Ces demandes s’accompagnent de critiques sur le dialogue avec le rectorat et sur les informations financières communiquées aux instances universitaires. Elles constituent la position du syndicat : aucun constat d’audit établissant des irrégularités n’est présenté dans les comptes rendus disponibles.

Mamadou Babacar Ndiaye affirme, pour sa part, que les recettes du domaine agricole sont reversées dans les comptes de l’université et retracées dans les documents budgétaires. Il renvoie au rôle du comptable public et à un circuit de collecte encadré.

Le désaccord porte également sur les responsables de filière. Le recteur soutient que leur désignation relève des établissements et de leurs instances. Cette réponse est son interprétation des règles d’organisation invoquées dans le débat.

Aucun accord de sortie de crise n’est annoncé à ce stade.



Seyelatyr

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 6 Novembre 2026 - 19:31 Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures

Vendredi 6 Novembre 2026 - 19:30 Tivaouane : TDS-SA lance la distribution d’équipements TNT

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
À l’UIDT de Thiès, le SAES réclame des audits. Le rectorat défend la traçabilité des recettes et précise sa position sur les responsabilités administratives.

Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures
L’UIDT annonce un forum emploi le 7 novembre à 8 h au hall central. Entretiens, ateliers CV et rencontres avec les recruteurs sont au programme.

Actualités

FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?

- 05/11/2026 - 0 Commentaire
FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
La gestion de la Ville de Thiès en cette fin de mandat soulève de sérieuses interrogations. À la lecture du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2026, trois (03) marchés de prestations intellectuelles...

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction