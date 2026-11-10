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Naufrage de Lompoul : 39 morts et un seul rescapé, les familles dans le deuil
Le bilan officiel du naufrage d’une pirogue au large de Lompoul s’établit à 39 morts et un rescapé, selon l’APS. Les recherches et l’identification des victimes se poursuivent, tandis qu’une enquête cherche à établir les circonstances du drame.
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