Naufrage de Lompoul : 39 morts et un seul rescapé, les familles dans le deuil

Rédigé le Mardi 10 Novembre 2026 à 18:34 | Lu 71 fois Rédigé par SEYELATYR

Le bilan officiel du naufrage d’une pirogue au large de Lompoul s’établit à 39 morts et un rescapé, selon l’APS. Les recherches et l’identification des victimes se poursuivent, tandis qu’une enquête cherche à établir les circonstances du drame.

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