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Premier League : Nicolas Jackson élu joueur du mois d’octobre


Rédigé le Vendredi 13 Novembre 2026 à 21:35 | Lu 70 fois Rédigé par Seyelatyr



Nicolas Jackson lors de France–Sénégal, le 16 juin 2026 — photo d’archives. Bryan Berlin / WikiPortraits, CC BY-SA 4.0.
Nicolas Jackson lors de France–Sénégal, le 16 juin 2026 — photo d’archives. Bryan Berlin / WikiPortraits, CC BY-SA 4.0.

Nicolas Jackson a remporté le trophée EA SPORTS de joueur du mois d’octobre 2026 en Premier League. La ligue anglaise et Aston Villa ont confirmé cette distinction dans des publications datées du vendredi 13 novembre.

L’attaquant sénégalais est récompensé pour ses quatre buts en quatre rencontres de championnat durant le mois d’octobre. Il a marqué contre Brentford lors du nul 2–2, signé un doublé dans la victoire 2–1 face à Manchester City, puis trouvé le chemin des filets contre Fulham, dans une rencontre terminée sur le score de 1–1. Villa a également battu Newcastle 1–0 au cours de cette période.

Selon la Premier League, Jackson devient le quatrième Sénégalais à recevoir cette récompense. Il est aussi le premier joueur d’Aston Villa distingué depuis Christian Benteke, en avril 2015. Le vainqueur a été désigné en combinant les votes du public avec ceux d’un panel d’experts.

Sources : Premier League et Aston Villa, 13 novembre 2026.

Photo d’archives : Nicolas Jackson lors de France–Sénégal, le 16 juin 2026. Bryan Berlin / WikiPortraits, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photographie recadrée au format paysage, sous licence CC BY-SA 4.0.



Seyelatyr

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