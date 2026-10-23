Navétanes à Thiès : les huit équipes annoncées en quarts de finale départementaux

Le tableau des quarts de finale départementaux

Les phases départementales des Navétanes à Thiès abordent les quarts de finale. Un tableau diffusé par Pii Kara dans le groupe Facebook Navetane THIÉS, consulté le 23 octobre 2026, présente les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale.

Il s’agit d’Atomic et de Grand Thiès (zone 3A), de l’Entente Harcos Gouye Sombel — EHGS (zone 5A), de Diwaan (zone 3B), de Médina Fall (zone 2), de Wallydaan (zone 4B), ainsi que de Mankoo de Pout et de Thiékéne de Pout.

Les résultats du dimanche 18 octobre

Le relevé publié par la même source pour les huitièmes de finale disputés aux Champs de Course indique :

Renaissance (zone 2) 0–1 Atomic ;

UBA 0–0 Grand Thiès, avec une qualification de Grand Thiès aux tirs au but (4–2) ;

Diwaan 2–0 Sampathé.

Ces scores concernent la journée du 18 octobre. Le tableau des qualifiés ne précise pas, à lui seul, le calendrier complet des quarts de finale.