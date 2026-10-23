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Navétanes à Thiès : les huit équipes annoncées en quarts de finale départementaux


Rédigé le Vendredi 23 Octobre 2026 à 12:19 | Lu 56 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Atomic, Grand Thiès, EHGS, Diwaan, Médina Fall, Wallydaan, Mankoo de Pout et Thiékéne de Pout figurent sur le tableau des qualifiés diffusé dans le groupe Navetane THIÉS. Retour également sur les résultats du 18 octobre.


Tableau des équipes qualifiées diffusé par Pii Kara dans le groupe Facebook Navetane THIÉS. Visuel signé Aly le pikinois.
Tableau des équipes qualifiées diffusé par Pii Kara dans le groupe Facebook Navetane THIÉS. Visuel signé Aly le pikinois.

Le tableau des quarts de finale départementaux

Les phases départementales des Navétanes à Thiès abordent les quarts de finale. Un tableau diffusé par Pii Kara dans le groupe Facebook Navetane THIÉS, consulté le 23 octobre 2026, présente les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale.

Il s’agit d’Atomic et de Grand Thiès (zone 3A), de l’Entente Harcos Gouye Sombel — EHGS (zone 5A), de Diwaan (zone 3B), de Médina Fall (zone 2), de Wallydaan (zone 4B), ainsi que de Mankoo de Pout et de Thiékéne de Pout.

Les résultats du dimanche 18 octobre

Le relevé publié par la même source pour les huitièmes de finale disputés aux Champs de Course indique :

  • Renaissance (zone 2) 0–1 Atomic ;
  • UBA 0–0 Grand Thiès, avec une qualification de Grand Thiès aux tirs au but (4–2) ;
  • Diwaan 2–0 Sampathé.

Ces scores concernent la journée du 18 octobre. Le tableau des qualifiés ne précise pas, à lui seul, le calendrier complet des quarts de finale.

Sources : tableau des qualifiés et résultats du 18 octobre, publications de Pii Kara dans Navetane THIÉS, consultées le 23 octobre 2026.



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