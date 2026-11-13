JOJ Dakar 2026 : Holy Rain et Hiyo remportent les finales de breaking

Le Chinois B-Boy Holy Rain et la Japonaise B-Girl Hiyo ont remporté les titres de breaking des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, vendredi 13 novembre, au complexe de la Tour de l’Œuf.

Chez les garçons, Holy Rain a gagné les trois rounds de la finale face à Saturn, représentant du Taipei chinois. Gera, du Bélarus, complète le podium avec la médaille de bronze.

Dans le tournoi féminin, Hiyo a battu l’Ukrainienne Nikastar par deux rounds à un en finale. L’Espagnole Mini Ali a pris la troisième place en s’imposant 3–0 face à la Marocaine Nawel dans le duel pour le bronze.

Ces résultats sont définitifs : les finales et les rencontres pour les médailles sont terminées. Les deux titres ont été attribués lors de la dernière journée de compétition des JOJ, également marquée par les épreuves de beach handball à Saly et d’escrime.

Source : Olympics.com, résultats des finales de breaking, 13 novembre 2026.

Photo : Holy Rain pendant la finale face à Saturn, au complexe de la Tour de l’Œuf, le 13 novembre 2026. OIS/Felix Diemer, image fournie par OIS/IOC pour usage éditorial.