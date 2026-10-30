- Cayor : tél : 33 952 03 03, Rue Sans Soleil
- Mame Boucar : Tél : 33 951 12 56, Mbour 1 hôpital Barthymée
- Yaye Bintou Diédhiou : Tél : 33 951 95 50, Hersent face Grande Mosquée Taly Kheulgui
- Emmanuel CH Guèye Ngazobil : Tél : 33 951 00 20, Kawsara Fall près du Rail route de Saint-Louis
- Thiès None Khady Alassane Cissé : Tél : 30 102 96 75, Thiès None angle Poste de Santé
- Khadimoul Moustapha : Tél : 33 953 42 00, A côté de la clinique Coumba
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 31 OCTOBRE AU 07 NOVEMBRE 2026
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Samedi 24 Octobre 2026 - 10:16 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 24 AU 31 OCTOBRE 2026
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Vendredi 16 Octobre 2026 - 21:49 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 17 AU 24 OCTOBRE 2026
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LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026
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