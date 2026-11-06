Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 NOVEMBRE 2026


Rédigé le Vendredi 6 Novembre 2026 à 20:57 | Lu 121 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 NOVEMBRE 2026
  • Al Bouchra : Tél : 33 904 82 31, Cité Lamy/entre Rond-Point Concorde et Rond-Point Parcelles en face siège free quartier Dioung
  • Albert Faye : Tél : 33 954 24 94, Médina Fall 2 en face du Lycée
  • Hersent La Renaissance : Tél : 33 951 32 19, Route de Khombole
  • Aynina Fall : Tél : 33 952 22 52, Aynina Fall derrière la Mairie
  • Bakhe Yaye Mame Adama : Tél : 33 951 16 26, Boulevard Zac Nguinth Immeuble Cosefcom
  • Serigne Babacar Sy : Tél : 33 951 23 31, Quartier Fayou Mbédou Gouverneur



Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 30 Octobre 2026 - 20:50 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 31 OCTOBRE AU 07 NOVEMBRE 2026

Samedi 24 Octobre 2026 - 10:16 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 24 AU 31 OCTOBRE 2026

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
À l’UIDT de Thiès, le SAES réclame des audits. Le rectorat défend la traçabilité des recettes et précise sa position sur les responsabilités administratives.

Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures

Seyelatyr - 06/11/2026 - 0 Commentaire
Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures
L’UIDT annonce un forum emploi le 7 novembre à 8 h au hall central. Entretiens, ateliers CV et rencontres avec les recruteurs sont au programme.

Actualités

FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?

- 05/11/2026 - 0 Commentaire
FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
La gestion de la Ville de Thiès en cette fin de mandat soulève de sérieuses interrogations. À la lecture du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2026, trois (03) marchés de prestations intellectuelles...

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction