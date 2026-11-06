- Al Bouchra : Tél : 33 904 82 31, Cité Lamy/entre Rond-Point Concorde et Rond-Point Parcelles en face siège free quartier Dioung
- Albert Faye : Tél : 33 954 24 94, Médina Fall 2 en face du Lycée
- Hersent La Renaissance : Tél : 33 951 32 19, Route de Khombole
- Aynina Fall : Tél : 33 952 22 52, Aynina Fall derrière la Mairie
- Bakhe Yaye Mame Adama : Tél : 33 951 16 26, Boulevard Zac Nguinth Immeuble Cosefcom
- Serigne Babacar Sy : Tél : 33 951 23 31, Quartier Fayou Mbédou Gouverneur
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 NOVEMBRE 2026
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Vendredi 30 Octobre 2026 - 20:50 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 31 OCTOBRE AU 07 NOVEMBRE 2026
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Samedi 24 Octobre 2026 - 10:16 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 24 AU 31 OCTOBRE 2026
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