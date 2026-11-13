JOJ Dakar 2026 : le Sénégal termine avec douze médailles, dont cinq en or

Le Sénégal termine les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 avec douze médailles : cinq en or et sept en bronze. Ce total ressort de la liste des médaillés africains publiée par Olympics.com, consultée après les dernières compétitions du vendredi 13 novembre.

Les cinq titres sénégalais ont été remportés par l’équipe masculine de basket 3×3, les lutteurs de plage Ndèye Khady Anna Diatta, Elisabeth Diatta et Maguette Diop, ainsi que la taekwondoïste Marie Sarr.

Le bronze revient à l’équipe féminine de basket 3×3, à Ablaye Diouf en lutte de plage, à Matar Diop en judo, à Aïda Touré et Ameth Diop en taekwondo, et aux deux sélections de beach handball. Ces dernières ont complété le bilan national lors de la journée finale à Saly.

À l’échelle du continent, le décompte officiel consulté fait état de 76 médailles africaines, réparties entre 27 titres, 17 médailles d’argent et 32 de bronze. Le précédent record était de 56 médailles aux JOJ de Buenos Aires en 2018.

Source : Olympics.com, liste des médaillés africains de Dakar 2026, consultée le 13 novembre 2026.

Photo : les équipes sénégalaises de beach handball avec leurs médailles de bronze, Saly, 13 novembre 2026. OIS/Jonathan Nackstrand, image fournie par OIS/IOC pour usage éditorial.