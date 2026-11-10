JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt

Rédigé le Mardi 10 Novembre 2026 à 18:16 | Lu 73 fois Rédigé par SEYELATYR

À Thiès, le Centre culturel régional annonce un méga-concert à Bountou Dépôt, avec une vingtaine de prestations musicales. L’événement s’inscrit dans le programme « Thiès, ville olympique des arts », qui fait vivre les quartiers au rythme des Jeux olympiques de la jeunesse.

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