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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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JOJ Dakar 2026 : les artistes thiessois à l’honneur lors d’un méga-concert à Bountou Dépôt
À Thiès, le Centre culturel régional annonce un méga-concert à Bountou Dépôt, avec une vingtaine de prestations musicales. L’événement s’inscrit dans le programme « Thiès, ville olympique des arts », qui fait vivre les quartiers au rythme des Jeux olympiques de la jeunesse.
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Vendredi 6 Novembre 2026 - 19:32 UIDT : le SAES demande des audits, le rectorat défend sa gestion
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Vendredi 6 Novembre 2026 - 19:31 Thiès : l’UIDT annonce son forum emploi le 7 novembre à 8 heures
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Actualité à Thiès
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