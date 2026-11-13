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JOJ Dakar 2026 : la cérémonie de clôture au Village olympique de Diamniadio


Rédigé le Vendredi 13 Novembre 2026 à 19:53 | Lu 98 fois Rédigé par Seyelatyr



Kirsty Coventry et Mamadou Diagna Ndiaye lors de la cérémonie de clôture au Village olympique de Diamniadio, 13 novembre 2026. Photo : OIS/Lillie Yazdi — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.
Kirsty Coventry et Mamadou Diagna Ndiaye lors de la cérémonie de clôture au Village olympique de Diamniadio, 13 novembre 2026. Photo : OIS/Lillie Yazdi — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 sont officiellement terminés. La cérémonie de clôture s’est déroulée vendredi 13 novembre au Village olympique de Diamniadio, après deux semaines de compétitions organisées du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal.

Ndèye Khady Anna Diatta, engagée en lutte de plage, et le taekwondoïste Ibrahima Beye ont porté le drapeau sénégalais lors du défilé des délégations. La soirée a réuni les jeunes athlètes autour de Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique, et de Mamadou Diagna Ndiaye, président du comité d’organisation.

La flamme numérique éteinte

Après les interventions des deux responsables, le drapeau olympique a été abaissé. La dernière séquence a donné place à la création artistique, avec du graffiti, une prestation de slam de Mariama Touré et une danse conduite par le personnage de Sitoé.

La flamme numérique a ensuite été éteinte depuis la Place du Souvenir africain, avant l’annonce de la fin de Dakar 2026, premier événement sportif olympique organisé sur le continent africain.

Compte rendu officiel : Olympics.com, 13 novembre 2026.

Photo : Kirsty Coventry et Mamadou Diagna Ndiaye à la cérémonie de clôture, Diamniadio, 13 novembre 2026. OIS/Lillie Yazdi.



Seyelatyr

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