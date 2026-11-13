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JOJ Dakar 2026 : l’Allemagne et l’Uruguay remportent les finales de beach handball à Saly


Rédigé le Vendredi 13 Novembre 2026 à 19:06 | Lu 56 fois Rédigé par Seyelatyr


L’Allemagne a battu le Brésil 2–0 et l’Uruguay a dominé l’Espagne 2–1 après shoot-out, vendredi 13 novembre. Les titres masculin et féminin sont attribués.


Les champions allemands de beach handball lors de la cérémonie des médailles, Saly Beach West, 13 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.
Les champions allemands de beach handball lors de la cérémonie des médailles, Saly Beach West, 13 novembre 2026. Photo : OIS/Jon Buckle — OIS/IOC, usage éditorial autorisé.

Les deux titres de beach handball des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ont été attribués vendredi 13 novembre à Saly Beach West. L’Allemagne s’est imposée chez les garçons et l’Uruguay chez les filles. Les deux finales sont terminées.

L’Allemagne gagne en deux manches

Les Allemands ont battu le Brésil 2 manches à 0, avec des scores de 29–20 puis 15–14. La deuxième manche s’est décidée sur un but en or de Luuk Seibert, selon la Fédération internationale de handball. L’Allemagne achève le tournoi avec six victoires en six rencontres.

L’Uruguay fait la différence au shoot-out

La finale féminine a opposé l’Uruguay à l’Espagne. Les Uruguayennes ont remporté la première manche 16–14 avant de perdre la deuxième 16–21. Elles ont ensuite gagné le shoot-out 6–0, pour une victoire finale 2 manches à 1.

Résultats : Fédération internationale de handball, 13 novembre 2026.

Photo : les champions allemands lors de la cérémonie des médailles à Saly Beach West, le 13 novembre 2026. OIS/Jon Buckle — image fournie par OIS/IOC, usage éditorial autorisé.



Seyelatyr

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