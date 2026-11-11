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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel
Deux semaines après l’effondrement de l’immeuble R+5 à Thiès, Thiès Info a retrouvé Mamadou Aliou Diallo, l’un des rescapés du drame, qui a subi une intervention chirurgicale. Après avoir passé trois longues heures sous les décombres, il revient sur les circonstances de l’effondrement et raconte le récit bouleversant de sa vie. Une révélation retient également l’attention : selon lui, l’immeuble avait partiellement atteint le niveau R+6, contrairement aux informations évoquant un R+5.
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Mardi 10 Novembre 2026 - 18:34 Naufrage de Lompoul : 39 morts et un seul rescapé, les familles dans le deuil
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Jeudi 5 Novembre 2026 - 17:47 FIN DE MANDAT À LA MAIRIE DE THIÈS : DES MARCHÉS DE DERNIÈRE MINUTE QUI RESSEMBLENT À DES PRIMES DE DÉPART ?
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