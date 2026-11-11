Thiès : trois heures sous les décombres, le rescapé Mamadou Aliou Diallo raconte son calvaire et révèle un R+6 partiel

Rédigé le Mercredi 11 Novembre 2026 à 13:59 | Lu 70 fois Rédigé par Hanne Abou

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‎Deux semaines après l’effondrement de l’immeuble R+5 à Thiès, Thiès Info a retrouvé Mamadou Aliou Diallo, l’un des rescapés du drame, qui a subi une intervention chirurgicale. Après avoir passé trois longues heures sous les décombres, il revient sur les circonstances de l’effondrement et raconte le récit bouleversant de sa vie. Une révélation retient également l’attention : selon lui, l’immeuble avait partiellement atteint le niveau R+6, contrairement aux informations évoquant un R+5.





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