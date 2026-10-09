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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 10 AU 17 OCTOBRE 2026


Rédigé le Vendredi 9 Octobre 2026 à 23:28 | Lu 42 fois Rédigé par



THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 10 AU 17 OCTOBRE 2026
  • Fatima Sassy Dieng : tél : 33 901 26 33, Grand standing en école Sainte Bernadette
  •  Moussanté : Tél : 33 951 85 92, Marché Moussanté face Total
  •  Parcelloise : Tél : 33 954 12 81, Parcelles Unité 01 face terrain Dioung Cité Lamy
  • Rond Point Nguinth : Tél : 33 951 24 04, Route de Saint-Louis face station Total
  • Cheikh Ahmet Tidiane Chérif : Tél : 33 954 22 34, Silmang route de Tassette près poste de santé
  • Mame Maram Diakhaté Seck : Tél : 33 951 27 00, Rond Point Normandie à Grand Thiès



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