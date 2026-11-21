Se repérer au GPS, appeler à la radio quand la pirogue est en difficulté, porter secours à un équipier blessé. Ce sont quelques-uns des gestes que les pêcheurs de Mbour, de Joal-Fadiouth et de Nianing travailleront dans le cadre du programme lancé par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).

La formation s’étalera sur six mois. Les mille participants seront répartis en groupes de vingt-cinq et suivront chacun cinquante-quatre heures de cours. Les vingt-quatre premières heures seront consacrées à la navigation, aux bulletins météo, au maniement de la radio et aux règles de prévention des collisions. Les trente heures suivantes porteront sur la sécurité à bord, notamment les premiers secours, la lutte contre les incendies et la survie en mer.

Étoile Marine Sénégal assurera les enseignements avec l’appui de l’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM). À Nianing, Sokhna Benga, représentante de l’agence, a rappelé que son école itinérante forme les pêcheurs près de leurs lieux de travail depuis 2021. Le 3FPT envisage aussi d’accorder des bons de formation aux femmes qui transforment les produits de la pêche.