Une fois le poisson débarqué, son prix et sa qualité dépendent encore du trajet à parcourir. À l’ouverture d’un atelier organisé à Saly les 19 et 20 novembre, Gaoussou Gueye, président de la CAOPA, a attiré l’attention sur cette étape souvent coûteuse pour les pêcheurs, les transformatrices et les commerçants.

Faute de glace ou d’un lieu de stockage adapté, une partie des captures se détériore avant la vente. Sur les trajets vers les pays voisins, les retards aux frontières aggravent ces pertes. La confédération plaide pour de meilleures conditions de conservation et de transport, ainsi que pour des démarches commerciales et sanitaires plus accessibles aux professionnels.

L’exposition de produits transformés annoncée pour samedi prolonge ce travail sur la commercialisation. La CAOPA prévoit aussi la réception provisoire du bâtiment de son futur siège. Son communiqué ne précise ni l’horaire ni l’adresse de l’exposition.