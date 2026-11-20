- Lysou Gaye : tél : 70 105 49 60, Hersent Cité Khadim à 100 m station Jahoil route de Khombole
- De La Mairie : Tél : 33 954 27 02, Avenue Malick Sy en face du Tribunal
- Mame Awa Ndiaye : Tél : 33 951 69 00, Route de Mbour après antenne émetteur avenue station Touba Oil
- Jikké : Tél : 33 951 17 48, Route de Takhikao
- Mame Birama Mbaye : Tél : 33 952 33 96, Route de Base pépinière Diakhao
- Thiessoise : Tél : 33 951 21 00, Rocade Sud Concorde
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 21 AU 28 NOVEMBRE 2026
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Vendredi 13 Novembre 2026 - 20:18 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 14 AU 21 NOVEMBRE 2026
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Vendredi 6 Novembre 2026 - 20:57 THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 07 AU 14 NOVEMBRE 2026
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