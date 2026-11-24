Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un homme ce mardi 24 novembre 2026, aux environs de 10 heures, dans le quartier de Jakarta, à Thiès. La victime, qui serait un enseignant selon les premières informations recueillies sur place, était le passager d’une moto entrée en collision avec un camion devant le magasin « Mon Parent », anciennement connu sous le nom de KAOSSARA Resto. Le choc a été particulièrement violent. Le passager de la moto a malheureusement perdu la vie sur le coup. Son identité n’a pas encore été officiellement communiquée, les autorités étant dans l’attente de l'information de ses proches. Alertés, les éléments de la Police centrale de Thiès se sont rapidement déployés sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires et procéder aux premières vérifications. À l’issue de ces formalités, les sapeurs-pompiers du Centre de secours vital (CSV) ont procédé à l’évacuation du corps vers la morgue de l’hôpital régional Elhadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Pour l’heure, les circonstances exactes de cette collision restent à élucider. Aucune information officielle n’a également été communiquée concernant l’état du conducteur de la moto et celui du chauffeur du camion. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de ce drame et d’établir les éventuelles responsabilités. Ce nouvel accident vient une fois de plus rappeler la nécessité de renforcer la vigilance sur les routes. La prudence, le respect du code de la route et la maîtrise de la vitesse demeurent essentiels pour prévenir ces tragédies qui continuent d'endeuiller de nombreuses familles.