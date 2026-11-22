À la ferme JeufZone de Bayakh, l’essentiel de la formation se déroule sur le terrain. Thione Niang, fondateur de la ferme, explique que la théorie vient en appui à la pratique : les jeunes apprennent à produire, mais aussi à vendre leur production.

Les activités portent notamment sur les cultures, l’élevage, la pisciculture et la transformation des produits locaux. Le colonel Dieng précise que des formateurs accompagnent aussi les participants en leadership et en développement personnel.

Titulaire d’une licence en aquaculture, Babacar raconte être venu à Bayakh pour mettre ses connaissances en pratique. Selon Thione Niang, au terme de trois mois de stage en pisciculture, il a récolté puis vendu le poisson de son élevage. Il travaille désormais à son compte, en partenariat avec la ferme, et encadre à son tour des stagiaires.

Pour le colonel Dieng, le partenariat doit permettre aux jeunes de créer leur propre activité agricole plutôt que de dépendre d’un recrutement. Il en attend aussi un effet sur l’emploi local : à mesure que leur entreprise se développe, ces jeunes entrepreneurs pourraient eux-mêmes embaucher.

Seyelatyr

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