Le Premier ministre a rencontré les autorités religieuses de ces deux localités de la région de Thiès. Selon l’APS, il a présenté ces visites comme une démarche pour expliquer pourquoi l’État doit disposer des ressources nécessaires à la poursuite de ses missions.

Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô a notamment évoqué la campagne de commercialisation agricole. En période de récolte, a-t-il expliqué, le pays a besoin de ressources pour conduire cette campagne. La dépêche ne fait état d’aucune enveloppe annoncée pour Ndiassane ou Thiénaba.

À Thiénaba, Baye Serigne Assane Seck a insisté sur la nécessité d’un dialogue entre les autorités. Selon l’APS, le khalife a aussi appelé le ministre de l’Intérieur, présent dans la délégation, à œuvrer pour la paix et la stabilité.

Les visites ont eu lieu après deux décisions distinctes. Le 18 novembre, l’Assemblée nationale a rejeté la première partie du projet de loi de finances 2027. Le lendemain, la présidence a annoncé la mise en vigueur du texte rectificatif pour 2026 par le décret n° 2026-2416.

Sources : APS, visites à Ndiassane et à Thiénaba ; APS, séance du 18 novembre ; présidence de la République.

Photo d’archives : Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô en février 2020, sans lien avec les visites du 21 novembre. DAKARACTU TV HD, via Wikimedia Commons, CC BY 3.0.