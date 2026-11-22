Le comité exécutif de la CAF a approuvé le principe d’une CAN féminine U17 et l’ouverture des candidatures pour accueillir la première édition. L’objectif est de permettre à davantage de jeunes joueuses africaines de se mesurer au niveau international. Dans son communiqué du 21 novembre, la CAF n’a précisé ni le pays hôte ni les dates de cette première édition.

À Thiès, le développement des petites catégories fait déjà partie du projet des Tigresses de Saint-Gabriel. En octobre, lors de la présentation de la nouvelle direction du club, le directeur technique Raymond Alber avait fait de la formation des jeunes l’une de ses priorités, parallèlement au maintien de l’équipe senior en première division.

Le président du club, l’abbé Théo, avait pour sa part appelé les entreprises de la région à soutenir les jeunes joueuses. Cet appel et les ambitions de formation des Tigresses ont été documentés dans le reportage de Thièsinfo du 2 octobre.

La nouvelle CAN est une compétition de sélections nationales, pas de clubs. L’annonce de la CAF ne préjuge donc ni de la participation du Sénégal ni de la sélection de joueuses des Tigresses.

Photo d’illustration : des footballeuses sur la plage de Ngor en 2007, sans lien avec les Tigresses de Thiès. Myriam Louviot, Wikimedia Commons, CC BY 2.5. Image redimensionnée.