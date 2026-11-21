Réunir les pays de départ, de transit et de destination autour des décisions qui touchent les personnes en déplacement. C’est l’objectif du Processus de Dakar, lancé sous la conduite du Sénégal. À la clôture de la conférence, vendredi 20 novembre, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a confirmé l’adoption de la Déclaration de Dakar et de son programme de travail pour les deux prochaines années.

La feuille de route prévoit d’élargir les possibilités de migration régulière et d’investir dans l’emploi et la formation. Elle porte aussi sur la protection des personnes pendant leur trajet et sur l’accompagnement de celles qui choisissent de rentrer dans leur pays. Pour Amy Pope, directrice générale de l’OIM, une grande partie des migrations ouest-africaines se fait à l’intérieur de la région, souvent pour chercher du travail. L’organisation assurera le secrétariat du processus et apportera son appui technique aux États.

Lors de la séance ministérielle, le garde des Sceaux sénégalais, Moussa Sarr, a insisté sur le volet judiciaire. Il souhaite que les pays concernés s’entraident davantage pour poursuivre les réseaux de passeurs et lutter contre la traite des personnes. Ce travail entre États figure, pour le Sénégal, parmi les conditions d’une meilleure protection des migrants.