THIÈS : LE CENTRE DE DIALYSE DE L’HÔPITAL MILITAIRE ENTRE EN SERVICE AVEC 30 PLACES

Cette nouvelle structure sanitaire constitue une avancée pour les malades qui ont besoin de séances régulières de dialyse. Elle vise notamment à contribuer à la réduction de la liste d’attente des patients souffrant d’insuffisance rénale dans la région.



Selon le directeur de l’hôpital militaire de Thiès, le médecin-colonel Malick Ndiaye, l’ambition est de porter progressivement la capacité du centre à une centaine de générateurs de dialyse. Cette montée en puissance permettrait à l’institution militaire de participer davantage à l’effort de prise en charge des personnes atteintes de maladies rénales.



Pour le médecin-chef du centre, le médecin-commandant Babacar Mbodj, la mise en service de cette infrastructure représente un véritable soulagement pour les patients confrontés aux difficultés d’accès aux soins. Elle constitue également une étape supplémentaire dans la perspective d’un accès plus large à la dialyse gratuite.



Au-delà de sa capacité d’accueil initiale, le centre pourrait ainsi jouer un rôle important dans l’amélioration de l’offre de soins à Thiès et dans les zones environnantes. L’extension envisagée à 100 machines représente toutefois un objectif à atteindre progressivement.



Avec cette nouvelle infrastructure, l’hôpital militaire entend apporter sa contribution à la lutte contre les difficultés de prise en charge des insuffisants rénaux, pour lesquels la régularité des séances de dialyse est essentielle.

