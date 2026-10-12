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Notto Diobass : Le Maire Alioune Sarr injecte 23 millions de FCFA pour des kits scolaires


Rédigé le Lundi 12 Octobre 2026 à 22:13 | Lu 82 fois Rédigé par


La commune de Notto Diobass a mobilisé des fournitures scolaires d’une valeur annoncée de 23 millions de FCFA pour accompagner les écoles et les élèves à la rentrée. Lors de la cérémonie de remise, le maire Alioune Sarr a défendu l’égalité des chances et appelé à renforcer les performances scolaires.


Livres, cahiers et matériel didactique constituent la dotation mobilisée par le conseil municipal de Notto Diobass, dans la région de Thiès. Alioune Sarr a présenté cet appui de 23 millions de FCFA comme un investissement dans l’avenir des enfants, au-delà de la seule prise en charge de leurs besoins matériels à la rentrée.

La cérémonie a notamment réuni Karim Anne, président de la commission éducation, des membres du conseil municipal, le commandant de la brigade de gendarmerie de Notto, ainsi que des enseignants et des parents d’élèves.

Ne pas laisser le manque de moyens compromettre une scolarité

Devant la communauté éducative, le maire a insisté sur la responsabilité des élus dans l’accompagnement des élèves. Pour lui, ni les difficultés financières des parents, ni la résidence en milieu rural, ni les obstacles à l’accès aux services sociaux de base ne doivent compromettre l’avenir d’un enfant.

« Le talent n’a ni frontière ni adresse, ni lieu de résidence », a déclaré Alioune Sarr. Il a ainsi défendu une politique municipale destinée à donner aux jeunes les moyens de développer leurs aptitudes et de prendre part au développement de leur territoire.

Dans cette perspective, la remise de fournitures doit, selon l’édile, contribuer à une meilleure égalité des chances. L’enjeu est de permettre aux enfants de poursuivre leurs apprentissages sans que l’impossibilité d’acheter un cahier constitue un frein à leur parcours.

82,4 % au CFEE et 86 % au BFEM, selon le maire

Alioune Sarr a également dressé un bilan des résultats scolaires de la commune, qui compte, selon les chiffres avancés dans son intervention, 51 écoles primaires, six collèges et trois lycées.

Il a fait état d’un taux de réussite de 82,4 % au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et de 86 % au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). Tout en saluant ces performances, il a estimé que des progrès restaient nécessaires, notamment à la fin du cycle élémentaire.

Le maire a fixé comme objectif de dépasser 90 % de réussite au CFEE l’année suivante. Il a, par ailleurs, félicité les équipes pédagogiques des établissements ayant enregistré 100 % de réussite, invitant les autres écoles et collèges à s’inspirer de ces résultats.

Faire d’Internet un outil de connaissance et d’entrepreneuriat

S’adressant à la jeunesse de Notto Diobass et, plus largement, à celle du Sénégal, Alioune Sarr a placé l’éducation, les compétences et le travail au centre de son message. Il a rappelé que les diplômes et les connaissances devaient aussi s’accompagner de valeurs et d’une éducation solide.

Le maire a exhorté les jeunes à nourrir de grandes ambitions dans les sciences et les technologies. Il les a notamment invités à utiliser Internet comme un espace d’apprentissage, d’entrepreneuriat et de création de valeur.




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