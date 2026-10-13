« Toude lenma Lamb yi, toudelen ma finale yi… » Thierno Alia Mbengue réplique à Birame Soulèye Diop

« Toude lenma Lamb yi, toudelen ma finale yi… », a lancé Thierno Alia Mbengue devant les jeunes de l’ASC Bayal. Par cette formule en wolof, le directeur général de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) invite les organisateurs à donner son nom aux combats de lutte et aux finales, autrement dit à le choisir comme parrain de leurs rendez-vous sportifs.

Cette déclaration constitue une réplique à Birame Soulèye Diop, qui avait mis en garde contre l’attribution de son nom à des combats de lutte. Thierno Alia Mbengue affiche une position opposée : loin de décourager ces sollicitations, il les encourage devant les jeunes qu’il accompagne.

L’emploi des jeunes et l’action sociale également abordés

Au-delà du parrainage sportif, la rencontre a fait place aux préoccupations liées à l’emploi des jeunes. La nécessité de leur ouvrir des perspectives professionnelles a été soulignée, avec un appel à mobiliser les partenaires et les acteurs du développement pour accompagner la jeunesse et canaliser son énergie.

L’action sociale a également occupé une place dans les préoccupations exprimées. Les difficultés vécues par les populations ont été évoquées, de même que la nécessité d’y apporter des réponses et de faire évoluer leur situation.