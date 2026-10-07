Thiès : Habib Kane vise la mairie et tend la main à Diomaye

Pour Habib Kane, la coalition à construire doit d’abord reposer sur les populations. Le responsable politique revendique un travail de proximité mené depuis au moins douze ans dans les communes de Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord. Un engagement social sur lequel il entend s’appuyer pour porter son ambition municipale.

« Inchallah, je serai le maire de la ville », déclare-t-il, en affirmant vouloir travailler avec les autres maires et associer les habitants aux décisions. Au-delà des perspectives d’alliances, il place ainsi la relation avec les Thiessois au centre de son discours.

L’appui aux familles, socle de son engagement

La cérémonie de remise de fournitures scolaires s’inscrit, selon les intervenants, dans une démarche régulière de soutien aux familles. Interrogée à cette occasion, une membre de son réseau souligne le poids des dépenses de rentrée pour les ménages, entre l’achat du matériel scolaire et les frais d’inscription.

Elle présente l’accompagnement de Habib Kane comme un soulagement pour les femmes concernées. À l’en croire, ses interventions sociales, engagées bien avant l’affirmation de ses ambitions politiques, lui ont permis de nouer des liens dans les trois communes de Thiès.

L’intervenante soutient que des femmes bénéficiaires de ces actions l’ont encouragé à s’engager davantage en politique. Leur conviction, explique-t-elle, est que l’exercice de responsabilités municipales pourrait élargir la portée de son action sociale. Elle affirme également que les aides apportées jusqu’ici reposent sur ses moyens propres.

L’intercommunalité au cœur de son ambition municipale

Sur la gouvernance locale, Habib Kane plaide pour une collaboration plus étroite entre la Ville de Thiès et les trois communes. Il défend une démarche dans laquelle les élus travailleraient ensemble, avec la population, plutôt que de laisser les rivalités entraver les projets de développement.

Il s’interroge notamment sur la concentration de certaines activités dans le centre-ville et souhaite voir se développer, dans les différentes communes, des initiatives susceptibles de générer des recettes locales. Son propos met ainsi l’accent sur une meilleure répartition des opportunités et sur la coopération entre collectivités.

La membre de son réseau partage cette orientation. Selon elle, l’appartenance à une même ville doit conduire les responsables locaux à privilégier l’intérêt des Thiessois, au-delà de celui d’une commune ou d’une personnalité politique.

Une main tendue à Diomaye, une alliance avec Kiiraay envisagée

Concernant ses rapports avec le pouvoir, Habib Kane affirme vouloir continuer à tendre la main au président Bassirou Diomaye Faye. Il présente cette disponibilité comme une volonté d’obtenir un accompagnement pour les projets destinés aux populations, en rappelant que le chef de l’État est le président de l’ensemble des Sénégalais.

Cette position ne s’accompagne toutefois pas de l’annonce d’un ralliement. Habib Kane insiste sur la poursuite de son engagement auprès des habitants, indépendamment de la réponse qui pourrait être apportée à cette ouverture.

Interrogée sur l’éventualité d’une alliance entre le réseau et Kiiraay, la même intervenante répond : « Tout est possible. » Elle précise qu’un éventuel rapprochement devra être précédé d’une analyse et apprécié à l’aune de l’intérêt des Thiessois, particulièrement celui des femmes.

Elle laisse donc la porte ouverte aux discussions, sans annoncer d’accord conclu ni de choix politique définitivement arrêté.