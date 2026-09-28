|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
Thiès : don de sang, mammographie gratuite et dépistage au programme d’Octobre Rose
Pour la première fois, le programme Octobre Rose de l’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès démarre par une journée consacrée au don de sang. Organisée le 30 septembre 2026, cette activité a réuni la maternité, la banque de sang ainsi que les différents services de l’hôpital. Le programme prévoit trois grandes étapes, avec une caravane et une journée de clôture consacrée au dépistage gratuit.
|
Jeudi 1 Octobre 2026 - 00:33 Thiès : Octobre Rose débute à l’Hôpital régional avec une opération de don de sang
|
Jeudi 2 Juillet 2026 - 01:17 L'ONU honore un médecin sénégalais : le Pr Serigne Maguèye Guèye primé à New York
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions
Actualité à Thiès
Thiès : 200 volontaires formés pour accompagner les JOJ 2026
JOJ Dakar 2026 : la Flamme olympique circule actuellement dans les rues de Thiès
Actualités
LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026
Rond-point Parcelles : Me Habib Vitin découvre le quotidien difficile des ouvriers à la recherche d’un emploi
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com