Thiès : don de sang, mammographie gratuite et dépistage au programme d’Octobre Rose

À l’Hôpital régional de Thiès, la mobilisation autour d’Octobre Rose a débuté d’une manière particulière cette année. Pour la première fois, le programme démarre par une journée de don de sang, organisée le mercredi 30 septembre.



La maternité, la banque de sang ainsi que les différents services de l’établissement se sont réunis autour de cette initiative. L’objectif est de renforcer la solidarité autour des patients tout en donnant le coup d’envoi à un mois consacré à la sensibilisation et à la prévention.



Cette journée de don de sang constitue également un moment de mobilisation du personnel hospitalier, appelé à participer activement aux différentes activités prévues dans le cadre de la campagne.



« Mes portes sont ouvertes à tout le personnel »

Marraine de cette initiative, Mme Sow, directrice de l’Hôpital régional de Thiès, a également adressé un message au personnel de l’établissement.



« Mes portes sont ouvertes à tout le personnel », a-t-elle notamment déclaré, dans un appel au dialogue et à la mobilisation collective autour du travail.



La directrice entend ainsi favoriser l’implication de l’ensemble des services dans les différentes activités qui seront organisées tout au long de cette campagne.



Une journée de sensibilisation le 24 octobre

Après le lancement du 30 septembre, le prochain rendez-vous est fixé au samedi 24 octobre 2026.



Cette journée sera consacrée à la sensibilisation, avec l’objectif d’informer les populations sur la prévention, le dépistage et la prise en charge précoce des cancers féminins.



Le programme prévoit également la caravane du sénateur, qui viendra renforcer la dynamique de proximité et de sensibilisation auprès des populations.



Des mammographies gratuites

L’un des points forts de cette campagne concerne également la possibilité pour les femmes de bénéficier de mammographies gratuites.



Cette action vise à faciliter l’accès au dépistage et à encourager les femmes à effectuer les examens nécessaires. D’autres activités de prévention sont également prévues durant la campagne.



Une grande clôture le 30 octobre

Le programme prendra fin le 30 octobre 2026 avec une grande journée consacrée au dépistage gratuit.

Cette journée sera également marquée par une offre de vaccins destinée aux jeunes filles âgées de 14 à 19 ans, dans le cadre des actions de prévention prévues par l’établissement.



Ainsi, du don de sang au dépistage, en passant par la sensibilisation, la mammographie et la vaccination, l’Hôpital régional de Thiès veut faire de cette édition d’Octobre Rose un véritable moment de mobilisation collective.



Avec ce programme, l’établissement entend rapprocher davantage les services de santé des populations et encourager une meilleure culture de la prévention.



Donner son sang, s’informer, se faire dépister et prévenir : autant de gestes placés au cœur d’Octobre Rose 2026 à l’Hôpital régional de Thiès.

Un lancement placé sous le signe de la solidarité