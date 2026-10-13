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Thiès – Mbour 1 : Un conducteur de moto Jakarta mortellement fauché par un camion


Rédigé le Mardi 13 Octobre 2026 à 09:08 | Lu 122 fois Rédigé par



Thiès – Mbour 1 : Un conducteur de moto Jakarta mortellement fauché par un camion
Un grave accident de la circulation a coûté la vie à Saliou Sow, un jeune conducteur de moto Jakarta, ce lundi aux environs de 20 heures, au quartier Mbour 1, à Thiès. Le drame s’est produit sur la route reliant le rond-point Concorde au rond-point des Parcelles. Selon les informations recueillies, le jeune conducteur, identifié comme Saliou Sow, a succombé à ses blessures après avoir été impliqué dans un accident avec un camion. Alertés, les éléments du commissariat des Parcelles Assainies se sont rendus sur les lieux pour effectuer le constat. Le corps sans vie de la victime a ensuite été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Thiès. Une route régulièrement endeuillée D’après des témoins, cet axe routier serait régulièrement le théâtre d’accidents mortels. Une situation préoccupante qui relance les interrogations sur la sécurité des usagers de cette route très fréquentée.



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