Diphtérie à Thiès : 18 cas recensés depuis fin août, aucun décès signalé

La maladie touche particulièrement les enfants et les adolescents. La tranche d’âge 5 à 14 ans apparaît comme la plus concernée par les cas recensés. Les femmes représentent également environ 60 % des personnes touchées, selon les données présentées lors d’une réunion consacrée à la situation sanitaire régionale.



Mbour concentre la majorité des cas

Le département de Mbour constitue actuellement le principal foyer identifié dans la région. Onze cas confirmés y ont été recensés, sur un total de 42 cas suspects signalés.



Les autres cas sont répartis dans plusieurs localités de la région : un cas à Thiès, un à Tivaouane, trois à Thiadiaye, un à Khombole et un à Popenguine.

Face à cette situation, les services sanitaires poursuivent les investigations et la surveillance épidémiologique afin d’identifier rapidement les éventuels nouveaux cas et de limiter la propagation de la maladie.



La vaccination au centre de la riposte

Le renforcement de la vaccination figure parmi les principales mesures préconisées par les autorités sanitaires. Le niveau insuffisant de couverture vaccinale dans certaines zones constitue en effet un sujet de préoccupation.



Les autorités insistent également sur la nécessité de renforcer la sensibilisation au niveau communautaire. Les familles, les établissements scolaires et les acteurs communautaires sont appelés à jouer un rôle important dans la prévention et la détection précoce des cas.



La prochaine rentrée scolaire, prévue le 7 octobre 2026, constitue également un point d’attention pour les autorités sanitaires. La concentration d’enfants dans les établissements scolaires nécessite une vigilance accrue afin d’éviter une éventuelle propagation de la maladie.



Aucun décès enregistré dans la région

Malgré les 18 cas recensés, aucun décès lié à la diphtérie n’a été signalé dans la région de Thiès depuis le début de cette situation.



Les autorités sanitaires recommandent toutefois de ne pas relâcher la vigilance. Le dépistage rapide des cas suspects, leur prise en charge et le renforcement de la vaccination restent au cœur de la stratégie de riposte.

La situation continue ainsi d’être suivie de près par les services sanitaires régionaux, qui appellent les populations à respecter les recommandations de prévention et à consulter rapidement en cas de symptômes suspects.

La région de Thiès fait face à une recrudescence des cas de diphtérie. Selon les dernières informations communiquées par les autorités, 18 cas ont été confirmés depuis le 21 août 2026. Aucun décès n’a été enregistré dans la région depuis le début de cette situation.