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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Diphtérie à Thiès : 18 cas recensés depuis fin août, aucun décès signalé
La situation épidémiologique liée à la diphtérie fait l’objet d’une surveillance renforcée dans la région de Thiès. Depuis la notification des premiers cas à la fin du mois d’août, 18 cas ont été recensés, sans aucun décès signalé à ce jour. Les autorités sanitaires appellent à renforcer la vaccination et la sensibilisation, particulièrement à l’approche de la rentrée scolaire.
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Jeudi 1 Octobre 2026 - 00:58 Thiès : don de sang, mammographie gratuite et dépistage au programme d’Octobre Rose
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Jeudi 1 Octobre 2026 - 00:33 Thiès : Octobre Rose débute à l’Hôpital régional avec une opération de don de sang
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